Mittelspannungsstörung sorgt erneut für Stromausfälle in Halle-Nord

In Halle-Nord waren am Freitagmorgen viele Wohnungen ohne Strom.

Halle (Saale)/MZ - In Halle-Nord ist es am Freitagmorgen erneut zu Stromausfällen gekommen. Wie der Energieversorger EVH in einer Pressemitteilung berichtet, kam es gegen 7.15 Uhr zu einer Mittelspannungsstörung im Mittelspannungsnetz des Umspannwerkes Halle-Nord. Dadurch kommt es immer wieder zu Unterbrechungen der Stromversorgung.

Alle verfügbaren Kräfte arbeiten laut EVH aktuell an der Fehlerbehebung. Durch die Fehlereingrenzung könne es in den Gebieten Heide Nord, Dölauer Straße, Kröllwitz, Trotha, Frohe Zukunft Giebichenstein und Paulusviertel zu kurzen Stromausfällen kommen. Die HAVAG sei von der Störung nicht betroffen. Gegen 8.30 Uhr konnte die Stromversorgung zum Teil wiederhergestellt werden.