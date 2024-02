Paddy Peschke, Frontmann der halleschen Irish-Folk-Band "The Greenhorns", gibt in dieser Woche gleich zwei Benefizkonzerte.

Halle (Saale)/MZ. - Fans der halleschen Pub-Szene kennen seinen Namen und den seiner Band garantiert. Sei es durch die gefeierten Auftritte der Irish-Folk-Band „The Greenhorns“, ohne die im „Irish Fiddler“ jeweils im März eines Jahres kein einziger Sankt-Patricks-Day über die Bühne gehen würde, oder sei es durch Konzerte auf anderen Bühnen wie erst beim jüngsten Laternenfest – dort haben die „Greenhorns“ im vergangenen Jahr für mehrere Stunden die Festbesucher mit irischen Gassenhauern und Klassikern des Irish-Folk begeistert. Und nicht nur in Halle und der Region kennt man den Namen der halleschen „Greenhorns“ gut, denn die Band tourt durch die halbe Republik.

Nun aber will Frontmann Paddy Peschke, der ab und zu auch solistisch unterwegs ist, ein Benefizkonzert geben. Nein, eigentlich sind es sogar zwei. Unter dem Motto „Paddy singt – ihr trinkt und das Spendenglas erklingt“ will der Vater zweier Töchter etwas Gutes tun: „Ich werde in unserem Pub für die Verschönerung der Grundschule meiner Töchter aufspielen“, so Paddy zu seiner außergewöhnlichen Benefiz-Aktion.

Und so wird Paddy, nur mit seiner Gitarre auf der kleinen Pub-Bühne, an diesem Mittwoch und am darauffolgenden Donnerstag „irische Pub-Songs“, wie er sagt, zum Besten geben in der Hoffnung, dass die Gäste reichlich in den Hut spenden. Am Mittwoch ist der Sänger von 20 bis 22 Uhr zu hören, am Donnerstag wird Paddy zwischen den Pausen des legendären Pub-Quiz im „Fiddler“ auftreten.

Mit den Spenden, so der Irish-Folk-Sänger, will er die Grundschule dabei unterstützen, den Eingangsbereich für die Erst- bis Viertklässler zu verschönern. „Dort soll für die Kinder ein cooles Graffito entstehen“, so Paddy Peschke, der sich freut, mit seiner musikalischen Kunst etwas Gutes tun zu können. Rund 3.500 Euro an Materialkosten werden laut Peschke gebraucht, während ein anderer Vater das Graffito ebenfalls in einer Benefizaktion anbringen will.

Indes steht demnächst bereits der nächste St.-Patricks-Day vor der Tür: Am 16. März wird es im „Irish Fiddler“ wieder hoch hergehen, wenn die „Greenhorns“ mit ihren Songs von der „Grünen Insel“ für Stimmung sorgen.