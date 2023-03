Halle (Saale)/MZ - - Fröhliches Summen lag am Samstag bei schönstem Sonnenschein – dem ersten richtigen Frühlingstag in diesem Jahr – in der Luft. Und das lag, zumindest in den Franckeschen Stiftungen, nicht nur an den ersten umherschwirrenden Bienen und Hummeln. Vielmehr erschallten aus dem Lindenhof der historischen Schulstadt frühlingshafte, Volks- und vor allem geistige Lieder: Vertreter sämtlicher Einrichtungen und Institutionen der Franckeschen Stiftungen hatten sich wie jedes Jahr im März aus Anlass des Geburtstages August Hermann Franckes (1663-1727) zu einer Gedenkstunde zu Füßen des Theologen und Pietisten versammelt.

