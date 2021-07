Mit dieser kreativen Erfindung überzeugen Schüler aus Halle die Jury

Schülerinnen des Elisabethgymnasiums in Halle hatten eine Idee - und belegten damit den sechsten Platz eines landesweiten Schülerwettbewerbs.

So hat sich das Team die moderne Brotdose mit abnehmarem Akku vorgestellt.

Halle (Saale)/MZ - Jeden Tag in der Mensa essen? Das kommt für Luisa, Leonie, Deborah und Mara nicht infrage. Lieber nehmen sich die vier Elftklässlerinnen Reste vom Vortag in einer Dose mit in die Schule und essen diese kalt. Eine bessere Alternative können die Schülerinnen des Elisabethgymnasiums momentan nicht finden.

Zu Beginn des Schuljahres verkündete der Wirtschaftslehrer Alexander Vogt, dass der ganze Kurs am landesweiten Wettbewerb Futurego teilnehmen würde. Dabei können Schüler und Schülerinnen aus ganz Sachsen-Anhalt Pläne für eigene Geschäftsideen einreichen. Luisa, Leonie, Deborah und Mara gründeten das Team „Vier gewinnt“ und entschieden sich, das Konzept für eine Brotdose mit integrierter Mikrowelle zu entwickeln. Das Produkt nannten sie „Wave N Go“. „Wir alle hatten dasselbe Problem und haben uns dann zusammen eine Lösung dafür überlegt“, erklärt Leonie.

Erfindung. „Vier gewinnt“

Als die Idee feststand, galt es, diese schriftlich in einem ersten Ideenpapier festzuhalten. Später folgte ein Workshop mit den Experten von Futurego, bei dem alle Gruppen individuell beraten wurden. Basierend auf diesem Feedback verfassten die Teams ein ausgefeiltes Konzeptpapier und ein kurzes Video zu ihrer Erfindung. „Vier gewinnt“ war das aber noch nicht genug. Luisa berichtet: „Natürlich wollten wir eine gute Note und möglichst weit kommen im Wettbewerb. Deshalb haben wir eine fiktive Webseite designt, einen Instagram Account erstellt und eine Straßenumfrage unter 100 Personen durchgeführt.“

Leonie Friedmann, Deborah Neubert, Luisa Fröhlich (v. l.) und Mara Mittinger sind stolz auf ihre Leistung. (Foto: Silvio Kison)

Lockdown, Distanzunterricht und Klausurenphasen erschwerten die gemeinsame Arbeit an dem Projekt. Aber besonders die Ergebnisse der Umfrage motivierten die Mädchen, trotz dieser Bedingungen ihr Bestes zu geben. „Ganz viele Leute haben gesagt, dass sie das Produkt wirklich gut brauchen könnten und es kaufen würden“, so Deborah. Und nicht nur die Befragten waren begeistert. Auch die Jury von Futurego erkannte das Potenzial der innovativen Brotdose. Bei der digitalen Preisverleihung am 8. Juli belegten die Freundinnen den sechsten Platz von insgesamt 151 Geschäftskonzepten. Die vier gewannen damit 400 Euro Preisgeld. Und auch auf die sehr gute Bewertung von 15 Punkten dürfen sie stolz sein.

„Wir haben uns natürlich sehr gefreut und möchten uns auch nochmal bei unserem Lehrer bedanken. Er war selbst ganz aus dem Häuschen, so wie unsere gesamte Stufe“, freut sich Deborah über die Unterstützung. Die Arbeit hat sich aber nicht nur für den Gewinn und die gute Note gelohnt. Die Schülerinnen wissen, dass sie im Laufe des Projekts viele neue Kompetenzen erworben haben. So hätten sie auf spielerische Weise Marketing-Methoden erlernt, den Markt analysiert und realistische Verkaufspreise berechnet. Nach dem Abitur möchten sie alle unterschiedliche Richtungen einschlagen. Trotzdem hoffen Luisa, Leonie, Deborah und Mara darauf, eines Tages vielleicht eine Box mit Aufwärmmöglichkeit im Supermarktregal zu sehen.