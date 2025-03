Nicht zum ersten Mal ist Halle gerade Drehort für einen internationalen Kinofilm. Auch Hollywood-Star Diane Kruger spielt in „Each of us“ mit. Die Arbeiten bringen auch Geld in die Stadt.

Halle (Saale)/MZ. - Von Glanz und Glamour keine Spur, und ein roter Teppich ist auch nicht zu sehen – und das, obwohl Diane Kruger dem Film, für den gerade auch in Halle gedreht wird, einen Hauch von Hollywood verleiht. An diesem Teil der Dreharbeiten ist die Schauspielerin, der 2004 mit der Rolle der Helena im Blockbuster „Troja“ der internationale Durchbruch gelang, überhaupt nicht beteiligt. Wenn „Each of us“ aber in die Kinos kommt – geplant ist das für 2026 – wird auch sie in der internationalen Koproduktion zu sehen sein, für die die Seebener Berge, eine aufgegebene Gärtnerei auf dem Dautzsch sowie Sennewitz im Saalekreis zu Drehorten geworden sind.