Mit blauen Säcken und Zangen: Freiwillige sammeln Müll am Hufeisensee in Halle

Aufräumen am Hufeisensee am Montagabend. Rund 30 Freiwillige packten mit an und sammelten Müll auf.

Halle (Saale)/MZ – Anpacken und eintüten, das war das Motto der Müllsammelaktion am Hufeisensee. Der „Hufi“ gilt zwar als beliebtes Ausflugsziel, zugleich aber leider auch als Ort, an dem reichlich Müll hinterlassen wird.

Deshalb wurde am Montagabend aufgeräumt. Dazu aufgerufen hatten unter anderem die Stadt Halle, die Bürgerstiftung Halle, die Freiwilligen-Agentur sowie der Verein Halle Zero. Gut 30 Freiwillige waren dem Ruf gefolgt. Sie schnappten sich vor Ort blaue Säcke und Müllzangen und gingen anschließend den Strandbereich hinter dem Golfplatz ab. Kronkorken und Pappbecher wurden aufgelesen, aber auch Ausscheidungen. Vor allem: jede Menge Zigarettenstummel. Gesammelt wurde zeitgleich außerdem im Ortsteil Kanena in der Schkeuditzer Straße hinter der Gartenanlage „Am Hufeisensee“.

Müllsammelaktionen sollen am „Hufi" künftig regelmäßig stattfinden. (Foto: D. Kleindienst)

Die Müllsammelaktion war die nunmehr zweite Sammelaktion, die von nun an monatlich stattfinden soll. Immer am ersten Montag des Monats. „Wir wollen alle Quartiere durchgehen“, sagte Karoline Friebel von der Bürgerstiftung Halle. Nach dem Start am Welcome-Treff in der Geiststraße und der jüngsten Aktion am Hufeisensee, soll es im Süden und danach im Norden der Stadt weitergehen, bis dann erneut die Innenstadt dran ist. Wer mitmachen möchte, ist gern gesehen.