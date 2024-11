Ein akustisches Leitsystem soll Menschen mit Sehbehinderung bei der Orientierung helfen. Was es dabei mit „sprechenden Steinen“ auf sich hat und warum Halle Vorreiter ist.

Barrierefreiheit in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ. - Viel zu groß, zu viele Menschen und dann noch die Straßenbahnen: Bisher hat Matthias Lemke den Markt nach Möglichkeit gemieden. Der Hallenser ist stark sehbehindert, und trotz seines weißen Stocks fand er es schwierig, sich auf dem Platz zurechtzufinden. Jetzt gibt es Orientierungspunkte für Menschen wie ihn. Die Stadt hat ihr Blindenleitsystem erweitert. An 15 Punkten können sich Nutzer der Technologie Loc.id nun ansagen lassen, wo genau auf dem Marktplatz sie sich befinden. Möglich wird das übers Handy oder einen Transponder – über Empfänger an Laternenmasten oder in „sprechendenden Steinen“.