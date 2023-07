Unfall in Halle Mit 2,41 Promille und offenen Haftbefehl: Autofahrer kracht in Halle-Neustadt gegen Hauswand

In Halle-Neustadt hat sich in der Nacht zum Sonntag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer ist mit seinem Peugeot unter dem Einfluss von Alkohol in eine Hauswand gekracht.