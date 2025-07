Versteckt zwischen eingelegten Ölfrüchten haben Unbekannte in Landsberg (Saalekreis) versucht, Drogen in bislang einmaliger Menge zu schleusen.

Halle (Saale)/Landsberg/MZ. - Am Samstag haben Polizisten auf dem Gelände eines Gemüsehandels in einem Ortsteil von Landsberg den wahrscheinlich größten Drogenfund in der Geschichte des Landkreises gemacht. Versteckt in mehreren Paletten mit eingelegten Oliven haben Unbekannte rund 300 Kilo sogenannte Captagon-Tabletten geschmuggelt. Der Verkaufswert dieser Tabletten wird auf mehr als 20 Millionen Euro geschätzt.