Millionen für Schulen: Warum marode Turnhallen allerdings warten müssen

Halle (Saale) - Millionen Euro will die Stadt in die Sanierung der halleschen Schulen investieren. Doch der Sportunterricht wird noch Jahre in alten Gebäuden stattfinden.

Wenn es - wie im Falle der Salzmann-Schule in Neustadt - schon Filmanfragen gibt, weil die Turnhalle noch den DDR- Standard vorhält, dann spricht das nicht gerade für gute Bedingungen.

Sportlehrer Ingolf Buhle erzählt, dass Schüler sich in der Halle schon Splitter eingezogen haben. Dass im Sommer die Luft in der Halle stehe, da sich die Fenster nicht öffnen lassen. Dass die Heizungsanlage nicht nur laut sei, sondern das Gebläse auch Staub aufwirbelt und dass sie im Winter auch schon ausgefallen ist.

„Die Halle ist nutzbar.“

Weil es Buhle zufolge aufwendig sei, die Leuchtstoffröhren an der Hallendecke auszutauschen, passiere das erst, wenn die Hälfte der Röhren kaputt ist. „Das ist jetzt erreicht“, sagte der Sportlehrer zu Wochenbeginn, „80 von 144 sind kaputt.“ Sie werden nun ausgetauscht. Trotzdem betont Buhle: „Wir sind froh, dass wir die Turnhalle haben.“

Auch Schulleiter Raik Pönitz erklärt: „Die Halle ist nutzbar.“ So sei der Sanitärbereich in den 90er Jahren saniert worden. Komplett ausgelastet sei sie außerdem. Bis 14 Uhr werde die Turnhalle von der Salzmann-Schule und der Grundschule am Kirchteich genutzt, danach von Vereinen. Pönitz hält es aber für wichtiger, dass zunächst die Schulgebäude in Halle saniert werden. Die Turnhallen seien dann „die nächste große bauliche Aufgabe im Bildungsbereich“. So hat es auch die Stadt geplant.

Mehr als 250 Millionen Euro investiert die Stadt

Mehr als 250 Millionen Euro investiert die Stadt in den kommenden Jahren in die Sanierung und den Bau von Schulen und Kitas. Unmittelbar im Anschluss sollen in den Jahren 2024 bis 2026 dann die Turnhallen hergerichtet werden. Laut Peter Godazgar, stellvertretender Sprecher der Stadt, beläuft sich die erste Kostenschätzung dafür auf rund 27 Millionen Euro.

Das sogenannte Investitionsprogramm Breitensport umfasst den Neubau von zwei Turnhallen in Neustadt und auf der Silberhöhe - der Standort wird noch evaluiert - und die vollständige Sanierung von elf bestehenden Gebäuden bis 2026. Auf der Liste der Stadt stehen dabei die Halle der Salzmann-Schule und auch die Turnhallen der Grundschulen Radewell und Dölau, Diemitz und Nietleben, Heideschule und August Hermann Francke. Außerdem die Turnhallen der BbS III und der Ottoschule, der Förderschule Janusz Korczak und des Christian-Wolff-Gymnasiums.

„Wir haben die Halle nach Kräften gepflegt.“

Dessen Schulleiter Andreas Slowig erklärt, dass die Komplettsanierung der Turnhalle des Gymnasiums 25 Jahre zurückliegt. Inzwischen blättert außen der Putz ab und innen zeigen sich Abnutzungserscheinungen, zumal auch diese Halle unter Volllast genutzt wird, wie der Schulleiter sagt. Gerade die sanitären Anlagen hätten eine Sanierung nötig.

Slowig spricht von einem Gesamtzustand im „halbwegs erträglichen Bereich“ und sagt: „Wir haben die Halle nach Kräften gepflegt.“ Er kritisiert, dass die Schule in der Vergangenheit auch auf Kleinstreparaturen habe ewig warten müssen. Besser wäre es seiner Meinung nach, wenn kleinere Reparaturen aller paar Jahre in den Turnhallen vorgenommen würden. „Das würde hintenraus Geld sparen.“

Bis die Sanierung ihrer Turnhallen in einigen Jahren ansteht, sind die Schulen bemüht, sie möglichst pfleglich zu behandeln. (mz)