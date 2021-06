Miller’s in Halle bereitet sich auf Gäste zur Fußball-EM vor

Halle (Saale) - Viele Fußballfans fiebern schon darauf hin: die Europameisterschaft beginnt. Am Freitag, 11. Juni, startet das Turnier, das diesmal auf dem gesamten europäischen Kontinent ausgetragen wird. Das Eröffnungsspiel findet in Rom statt. Um 21 Uhr trifft die Türkei in der ewigen Stadt auf Italien. Die deutsche Nationalmannschaft steigt am 15. Juni ins Turnier ein und tritt dann gegen den Weltmeister Frankreich an. So langsam steigt auch die Vorfreude der Hallenser. Vor den Läden sind bereits Unmengen an Fanartikeln zu kaufen. Bei anderen wie der Galeria Kaufhof am Marktplatz werden sie in den nächsten Tagen erwartet.

Zu einem großen Turnier wie einer Europameisterschaft hoffen die Fans natürlich auch auf eine Möglichkeit, die Spiele mit ihren Freunden in größerer Runde zu sehen. Doch ist es unter den aktuellen Umständen der Corona-Pandemie überhaupt möglich, Public Viewing anzubieten? Die Stadt Halle hat der MZ bereits ein paar der Auflagen für die Gastronomie bestätigt. Zwar wird noch darüber beraten, ob es eine „Allgemeinverfügung, in der das Aufstellen von Übertragungsgeräten in den Außenbereichen der Gaststätten geregelt wird“, geben soll. Die Wirte müssten sich dann daran wie an die bestehenden Regelungen des Landes Sachsen-Anhalt halten und die Übertragungsrechte beachten. Laut Angaben der Stadt könnten auch in der Innengastronomie Spiele der EM übertragen werden. Dazu sei eine Baugenehmigung für Beschallungstechnik nötig. Unklar bleibt, wie viele Wirte mitmachen.

In der Außengastronomie sind bereits keine Tests mehr nötig

Das Miller’s in der Dorotheenstraße lädt zu Public Viewing ein. Dort wird es die Möglichkeit geben, sich kostenlos vor Ort testen zulassen. Fußball läuft im Innenraum. Für Genesene und Geimpfte entfällt die Testpflicht natürlich. Laut Inhaber Volkmar Knoll ist im Miller’s Platz für 100 bis 120 Gäste. Dabei könnten die Abstandsregelungen eingehalten werden. Im Miller’s werden die Spiele auch ohne Sperrstunde gezeigt. Sollten die späten Spiele also in die Verlängerung oder gar ins Elfmeterschießen gehen, müssen die Fans keine Sekunde verpassen.

Auf der Terrasse und in der Außengastronomie sind bereits keine Tests mehr nötig. Die Gäste müssen sich am Eingang bei der Luca-App anmelden. Während der EM wird das Restaurant immer ab 18 Uhr live Fußball übertragen. Für die Deutschland-Spiele öffnen sich die Pforten bereits fünfzehn Minuten vor Anpfiff. Einen Hype um die Spiele erwartet Volkmar Knoll bisher noch nicht: „Wenn die Deutschen aber gut ins Turnier starten, könnte sich das natürlich schnell ändern“, sagt er.

Auch weitere Restaurants und Kneipen bereiten sich auf Public Viewing vor. Details wollten diese der MZ aber erst bestätigen, sobald die Allgemeinverordnung der Stadt vorliegt. Diese wird dieser Tage erwartet. Ein Datum nannte die Stadt nicht. (mz)