Drei Jugendliche sind in der großen Ulrichstraße in Halle von einer ganzen Gruppe von Männern, bewaffnet mit einem Messer, angegriffen und verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Zeugen gesucht nach Messerangriff: Jungen in Halle von Männergruppe attackiert

Nach einem Messerangriff auf drei Jugendliche in Halle sucht die Polizei Zeugen.

Halle (Saale). - Zu einem Angriff auf drei Heranwachsende ist es am Mittwochabend, gegen 21.20 Uhr, in der Großen Ulrichstraße in Halle gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach wurden die drei Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren von fünf Männern im Alter von 20 bis 40 Jahren angegriffen. Außerdem seien weitere Angreifer dazugestoßen und hätten die größere Männergruppe unterstützt, heißt es.

Dem 19-Jährigen wurde mit einem Messer ins Bein gestochen. Er kam ins Krankenhaus. Die beiden jüngeren Angegriffenen seien vor Ort medizinisch versorgt worden, so die Beamten weiter.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Verbleib der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0345/2242000 bei der Polizei zu melden.