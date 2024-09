In der Merseburger Straße in Halle ist eine Frau in ihrer eigenen Wohnung überfallen, verprügelt und bestohlen worden.

In eigener Wohnung überfallen: Mann bricht in Halle bei Frau ein und prügelt los

Ein Mann hat in der Merseburger Straße in Halle eine Frau in ihrer eigenen Wohnung verprügelt.

Halle (Saale). - Eine Frau ist am Donnerstagmorgen in ihrer Wohnung in der Merseburger Straße in Halle überfallen worden, wie die Polizei meldet.

Demnach brach ein namentlich bekannter Mann gegen 7.50 Uhr in die Wohnung der Frau ein und prügelte auf sie ein. Dabei habe sich die Frau leicht verletzt, heißt es. Nachdem er die Frau geschlagen hatte, stahl der Mann Gegenstände aus ihrer Wohnung und flüchtete.

Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Körperverletzung und Diebstahl.