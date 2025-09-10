Das „HuGo - Restaurant am See“ aus Halle beteiligt sich an der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal - Dein Lokal“. TV-Starkoch Christian Henze und vier Konkurrenten aus Leipzig bewerten das Fine-Dining-Konzept am Hufeisensee.

Restaurant am Hufeisensee: „HuGo“ macht bei „Mein Lokal - Dein Lokal“ mit - Das sagen die Tester

Das Restaurant in Halle am Hufeisensee „HuGo - Restaurant am See“ hat bei "Mein Lokal - Dein Lokal" mitgemacht. TV-Koch Christian Henze war zum Testen dort.

Halle (Saale). - Feine Küche trifft in der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal - Dein Lokal“ auf Golfplatz-Flair: Das hallesche Restaurant „HuGo - Restaurant am See“ ist in dieser Woche bei der Sendung zu sehen und wird von vier anderen Restaurantbesitzern aus Leipzig kritisch unter die Lupe genommen.

Am Dienstag, 9. September, wurde die Folge ausgestrahlt. Wie schnitt das Restaurant am Hufeisensee bei den Testern ab?

Restaurant am Hufeisensee in Halle bei Kabel-Eins-Sendung dabei

„Wirklich toll. See, Golfplatz, tolles Restaurant“, beschreibt TV-Starkoch Christian Henze seinen ersten Eindruck vom Lokal am Golfplatz. Doch die gastronomische Ausrichtung „fine dining“ lässt ihn erst einmal verwundert zurück. Die Golfer seien schließlich verrückt nach der Currywurst. Die gibt es in dem Lokal aber auch, wie der Inhaber Micha Labuschke verrät.

Lesen Sie auch: "Mein Lokal, dein Lokal - der Profi kommt": Fernsehshow zu Gast in Magdeburg

Er und sein Koch Michael Wetterling bewirten Nathalie Friedrich vom „Hotel Restaurant Casablanca“, Robert Krauß vom „Huwa“, Linh Pham vom „Vacay“ und Amin Miladi aus dem „Casablanca“ aus Leipzig.

„Mein Lokal - Dein Lokal“: Das sagen die Gäste zum Essen bei „HuGo“

Die Vorspeisen, unter anderem ein weißes Tomatensüppchen und ein Caesar Salad, schneiden bei den Verkostern gut ab. Starkoch Christian Henze gibt trotzdem noch einige Tipps, wie sich die Gerichte besser auf dem Teller präsentieren lassen.

Lesen Sie auch: Sternekoch Robin Pietsch übernimmt TV-Show „Mein Lokal, Dein Lokal“ - Was das für seine Restaurants in Wernigerode bedeutet

Das klassische Würzfleisch findet bei Robert Krauß hingegen keinen Anklang. „Breiig darf es nicht sein. Es sollte soßig sein“, beschreibt er die Konsistenz. Den Vorspeisen geben die vier Tester aus Leipzig trotzdem insgesamt 35 Punkte.

Die Hauptspeise „Bulle beim Golfen“ kommt bei Amin Miladi nicht so gut an. „Mein Geschmack ist es nicht“, kommentiert er das Gericht. Auch Natalie Friedrich hat etwas auszusetzen: „Das ist mir einfach zu scharf.“

"HuGo - Restaurant am See": Fine Dining zu fairem Preis

Die Desserts „Kalter Hund“ und „Cheesecake“ begeistern die Tester dann aber wiederum. Gemeckert wird aber beim Preis. „4,80 Euro finde ich auch zu wenig. Da könnte mit Sicherheit noch ein bis zwei Euro Luft nach oben sein. Der Gastronom soll ja leben.“

Auch interessant: Süsser-Abschied bei Kabel eins - drei neue Köche ab Januar

Am Ende des Abends präsentiert Restaurantchef Micha Labuschke die Rechnung von 225 Euro. Ein fairer Preis, wie die Teilnehmer finden.

Wie ist das Fazit der Gegner? Solide 33 Punkte. "Das ist doch gut gelaufen", findet TV-Starkoch Henze.

Damit hat Gastronom Labuschke aus Halle zwar weniger Punkte als das erste Restaurant, das in dieser Woche bei "Mein Lokal - Dein Lokal“ angetreten ist, ist aber trotzdem glücklich über die Leistung seines Restaurants.