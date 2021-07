Mehr drin im Abo - So bedanken sich Verkehrsunternehmen bei ihren Kunden

Der öffentliche Nahverkehr hatte es in den letzten Monaten nicht leicht. Als Zeichen der Wertschätzung bedanken sich Verkehrsunternehmen bei ihren Kunden.

Halle (Saale)/MZ - Fremde Menschen, wenig Platz für Abstand und teilweise falsch getragene Masken - Bus und Bahn waren während des Lockdowns eher unbeliebte Transportmittel. Zu groß war die Angst vor einer Ansteckung. Viel lieber nutzten Menschen das Fahrrad, gingen zu Fuß oder fuhren im Zweifel mit dem eigenen Auto. Wenn sie überhaupt größere Distanzen zurücklegen mussten. Durch Homeoffice und Online-Unterricht gab es in vielen Haushalten schlichtweg keinen Bedarf an öffentlichen Verkehrsmitteln.

Das bekamen auch die 18 im Mitteldeutschen Verkehrsverbund (MDV) zusammengeschlossenen Nahverkehrsunternehmen zu spüren: „Im Jahr 2020 la-gen die Tarifverbundeinnahmen 36 Millionen Euro unter dem Betrag des Vorjahres. Das ist eigentlich unvorstellbar. Wir beobachten die Entwicklungen gespannt, aber am Ende des Jahres 2021 wird die Situation wahrscheinlich ähnlich sein“, schildert der Geschäftsführer des MDV, Steffen Lehmann, die aktuelle Lage.

Viele Verkehrsbetriebe finanzieren sich zum Großteil aus Abo-Modellen

Denn nicht nur die alltäglichen Arbeitswege der Kunden fielen weg. Es gab auch kaum noch Touristen, Großveranstaltungen fanden nicht statt. Zur Unterstützung des Öffentlichen Personennahverkehrs kamen Bund und Länder für die Einnahmeausfälle auf. Aber auch die Treue und Solidarität der Menschen aus der Region Halle/Leipzig und dem Umland, die ihre Abonnements weiterhin bezahlten, war dem MDV eine große Hilfe in dieser harten Zeit. Viele Verkehrsbetriebe finanzieren sich zum Großteil aus Abo-Modellen. Und bei diesen Abonnenten möchte sich der regionale Verbund nun bedanken: „Wir freuen uns sehr, jetzt mit dem Abo-Dankeschön starten zu können und sind froh, dass sich alle 18 Verkehrsbetriebe daran beteiligen. Die Aktion richtet sich an unsere Stammkunden, unsere 130.000 treuen Abonnenten“, so Lehmann.

Vier Wochen lang, ab diesem Samstag bis einschließlich 14. August, werden alle Abonnements, inklusive Jobtickets, um den Vorteil der Premium-Produkte aufgewertet. Auch wer momentan kein Abo hat, aber während der Laufzeit der Aktion eins abschließt, kann die Vorteile sofort nutzen. Dazu zählen die kostenfreie Mitnahme von drei Kindern oder, ab 17 Uhr, eines Erwachsenen und verbundweites Fahren ohne Aufpreis an den Wochenenden. Auch samstags und sonntags darf ganztägig eine weitere Person umsonst bei einem Abo-Kunden mitfahren. Wer bereits Premium-Abonnent ist, kann während des gesamten Aktionszeitraums ohne Aufpreis eine weitere Zusatzperson in Zug, S-Bahn, Tram und Bus mitnehmen. Auf der offiziellen Homepage des MDV, www.mdv.de, sind alle Informationen zusammengefasst. Außerdem findet sich dort eine lange Liste von Ideen für gut angebundene Ausflugsziele in der Region.

„Dieses Jahr ist kein einfaches“

Vinzenz Schwarz, Geschäftsführer der Halleschen Verkehrs-AG, ist positiv gestimmt: „Dieses Jahr ist kein einfaches. Aber wir freuen uns über die jetzige Situation und darüber, mit dieser Aktion mal wieder etwas für unsere Kunden tun zu können. Für die nächste Zeit haben wir auch noch mehr in Planung.“

In den letzten zwei Monaten seien die Fahrgastzahlen im MDV und in Halle wieder leicht angestiegen. Der Verbund hofft, dass auch die Abo-Dankeschön-Aktion das generelle Interesse am öffentlichen Nahverkehr wieder steigern steigen lässt.