Martin Sehrndt (AfD): Recht und Ordnung durchsetzen

Für Martin Sehrndt sind die Verhältnisse in Deutschland, wie sie sich mit der Einführung des Euro darstellen, kritik- und damit veränderungswürdig. Politisch interessiert sei er immer gewesen, sagt der 69-Jährige. „Mein Vater war selbstständiger Handwerksmeister, daher habe ich schon früh auch die Randbedingungen für diese Berufsgruppe mitbekommen“, so der gebürtige Hallenser. Für Handwerker sei es zu DDR-Zeiten nicht einfach gewesen und auch nach der Wende nicht einfacher geworden, so der Diplomingenieur für Maschinenbau.