Mann auf der Silberhöhe in Halle von Unbekannten verletzt

Auf der Silberhöhe in Halle ist ein Mann verletzt worden.

Halle (Saale)/MZ - Ein 26-jähriger Hallenser hat am Samstagnachmittag in der Friedrich-Hesekiel-Straße seinen Müll vor die Tür gebracht, als er von zwei unbekannten Männern angesprochen und in Bezug auf das Wegbringen des Mülls beleidigt wurde.

Daraus entstand laut Polizeiangaben eine verbale Auseinandersetzung. Sie führte dazu, dass die zwei Männer auf den 26-Jährigen mit Fäusten einschlugen. Er erlitt Gesichtsverletzungen und musste durch den Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.