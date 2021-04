„Mancher ist ganz verloren“ - Bericht einer Lehrerin

Die Lehrerin Kerstin Thormann aus Halle beschreibt, wie sie und ihre Schüler den Alltag in der Pandemiezeit erleben. Immer wieder fährt sie persönlich zu ihnen, um mit ihnen am Fenster zu sprechen. „Ein Drittel hat sich vom Prozess des Lernens verabschiedet“, sagt sie. Die MZ veröffentlicht den kompletten Text.

Halle (Saale) - Japanisch ist gewiss nicht meine Stärke, aber das kann ja noch kommen. Allerdings gibt es gerade in diesen Tagen und Wochen ein unerwartetes Déjà-vu aus meiner Zeit als Berufsanfängerin Ende der 90er Jahre. Alle hatten sie und brachten sie in die Schule mit, wo sie zuerst auf den Tischen, dann in den Federmappen lagen oder wegen zu häufiger Ermahnung meinerseits, und da war ich unter den Lehrern keine Ausnahme, verschämt in den Hosentaschen verschwanden: die kleinen Tamagotchis.

Sie waren in allen Farben auf dem Markt, handtellergroße Minicomputer mit dem einzigen Ziel, umsorgt, gefüttert, gestreichelt und gestillt zu werden. Haustieren oder Babys gleich, buhlten sie nach Aufmerksamkeit, die meine Schülerinnen und Schüler vom Unterricht abzogen und den elektronischen Quälgeistern zuwendeten. Wenn Nadine und Melanie riefen: „Sonst stirbt es!“, wusste ich, es war große Not angesagt.

Mit Nahrung versorgen

Heute, fast 25 Jahre später, bin ich es, die den diversen, bunten Quälgeistern ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Ich bin Lehrerin im Lockdown. Etwa 150 Schülerinnen und Schüler einer Integrierten Gesamtschule in Halle erwarten von mir, jede Woche auf einer virtuellen Plattform mit Nahrung versehen zu werden. Erst noch Präsenz-, dann Hybrid- und jetzt wieder Distanzunterricht.

Es gibt plötzlich keine Gruppe mehr, nur auseinander gefallene Klassen, in der ein jeder sich nach Kräften abstrampelt, um seinen Cocktail aus leckeren und weniger delikaten Aufgaben zu bekommen, herunterzuschlucken, aus den guten Brocken etwas Sinnvolles für später abzuspeichern und den Rest wieder auszuscheiden. Sie möchten Rückmeldungen zu all dem Abgespeicherten und auch dem einfach nur Ausgeschiedenen. Ich füttere und antworte, das ist schließlich meine Aufgabe, wie die von tausenden anderen Lehrerinnen und Lehrern auch.

Batterie leer

Am laufenden Band piept eines meiner Tamagotchis, das die Aufgabe nicht findet oder sie findet, aber nicht versteht. Bei einem anderen ist die Batterie gerade leer, dem nächsten mangelt es an Motivation. Die Brocken sind zu groß, zu klein, zu viele oder zu wenige. Manchmal wollen sie einfach nur Zuwendung, gesehen oder gehört werden in ihren Kinder- und Jugendzimmern oder am Küchentisch. Die Eltern arbeiten im Homeoffice oder sind systemrelevant, jeder hat zu tun.

Dann bin ich hingefahren, habe mit meinen Schützlingen einmal ein Viertelstündchen am Fenster oder Balkon gesprochen, um das Gefühl von Menschsein und Lebendigkeit in diesem gemeinsamen Lernprozess nicht zu vergessen. Es gibt Bundesländer, da waren die Kinder seit Monaten nicht in der Schule!

„Mancher ist ganz verloren“

In Summe schafft es etwa ein Drittel, die Aufgaben passgerecht zu lösen, gern mit etwas Zuspruch, das ist ja kein Problem. Ein Drittel braucht stärkere Unterstützung und das letzte Drittel hat sich aus dem Prozess des Lernens und Wachsens auf schulischer Ebene verabschiedet, reagiert nur partiell auf meine Anfragen. Mancher ist ganz verloren.

Kerstin Thormann

Aus sieben Klassen, die ich im Durchschnitt in einem Schuljahr in modernen Fremdsprachen – in meinem Fall sind das Französisch, Italienisch und Englisch – unterrichte, sind plötzlich 150 Einzelfälle geworden. Die Verständigungskanäle sind genügend da, doch was da schwerlich vermittelbar bleibt, ist Nähe, von Wärme ganz zu schweigen. Wie viel Zeit hat ein virtueller Schultag? Wem werde ich noch gerecht? Kaum gemeinsames Lachen, auch nicht über den „BigBlueButton“ – so heißt eine Online-Plattform, über die sich Webkonferenzen organisieren lassen. Die Tamagotchis kommunizieren nicht oder nur sehr wenig oder gar nicht miteinander. Sie sind wie Bill Murray im Film: „Lost in translation“ – verloren in einer Pandemiewelt, die uns alle vereinzelt.

Müde vom Alleinlernen

Mit jeder neuen Welle, die angekündigt wird, verschärft sich die Lage: die Tamagotchis entwickeln ganz unterschiedliche Hungergefühle, einige verweigern die Nahrung, manche sind einfach nur satt oder haben längst aufgehört, zu funktionieren. Sind abgeschaltet. Müde vom Alleinlernen. Ich kann ihre Batterien nicht laden, dafür ist ein zuverlässiger Strom vonnöten. Nur elektronisch versorgt zu werden, darf kein Dauerzustand sein. Mehr und mehr der bunten Minicomputer verabschieden sich und ich beginne schon fast, mich nach der Zeit zu sehnen, als ich überhaupt noch Tamagotchis füttern durfte. So sind sie wenigstens nicht verhungert. (MZ/Kerstin Thormann)