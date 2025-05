Ein Streit über einen fehlenden Fahrschein an der Magistrale endete für einen Busfahrer in Halle im Krankenhaus.

Halle (Saale). - Ein Busfahrer ist am späten Mittwochabend an der Haltestelle "Feuerwache" an der Magistrale in Halle von einem jungen Mann angegriffen worden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach kam es um 22.20 Uhr zwischen dem Busfahrer und einem Heranwachsenden zum Streit über einen fehlenden Busfahrschein. Daraufhin habe der junge Mann den 64 Jahre alten Busfahrer zunächst versucht zu schlagen, heißt es. Anschließend habe er Pfefferspray verspritzt und den Fahrer damit verletzt.

Attacke auf Busfahrer in Halle: Angreifer flüchtet

Der Angreifer sei mit einer Begleitung in Richtung Rennbahnring geflüchtet. Eine Fahndung sei bislang erfolglos geblieben.

So wird der Geflüchtete beschrieben:

männlich

20 Jahre alt

1,60 Meter groß

schwarze Haare mit Mittelscheitel

schwarze Weste, schwarze Hose

Der Busfahrer musste wegen Augen- und Atemwegsreizungen im Krankenhaus ambulant versorgt werden, so die Beamten weiter. Gegen den Angreifer werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.