Polizei bittet um Hinweise Mädchen vermisst: Wo ist die 15-jährige Michelle N. aus Halle? (Foto im Text)

In Halle wird die 15-jährige Michelle N. vermisst. Die Jugendliche wurde zuletzt an ihrer Wohnadresse gesehen, die Polizei vermutet sie in Halle-Neustadt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.