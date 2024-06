In einem Plattenbau in Halle hat es am Lunzbergring gebrannt. Das Haus wurde nicht evakuiert.

Brand in Halle: Wohnung in Plattenbau unbewohnbar - darum wurde nicht evakuiert

Eine Wohnung im Plattenbau am Lunzbergring in Halle ist nach einem Brand unbewohnbar.

Halle (Saale)/DUR. - Zum Brand einer Wohnung ist es am frühen Mittwochmorgen in einer Wohnung in einem Plattenbau am Lunzbergring in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach schlugen aus einem Küchenbereich in der obersten Etage plötzlich Flammen. Trotzdem die Feuerwehr schnell vor Ort war, ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde aber niemand.

Das Haus musste aufgrund der Eingrenzung der Flammen nicht evakuiert werden. Auch die Inhaber der umliegenden Wohnung konnten daheim bleiben. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.