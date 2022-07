Lucas Cordalis präsentiert drittes Solo-Album in Peißener Einkaufszentrum

Ist am 28. Juli in Halle-Peißen zu erleben: Sänger Lucas Cordalis

Halle (Saale)/Landsberg/MZ - „Lucas Cordalis“ hat der gleichnamige Sänger sein drittes Solo-Album genannt - am 28. Juli präsentiert er es im Halle-Center Peißen an der B 100 bei Halle. Nach dem Auftritt sei eine Programmstunde geplant, teilt das Centermanagement mit. Das Album enthalte auch ein Duett, das der Sohn des Schlagerstars Costa Cordalis mit seiner Ehefrau Daniela Katzenberger aufgenommen hat - mit dem Titel „Wir haben uns sowas von verdient“.

Der 54 Jahre alte Cordalis, der zuletzt im Erdmännchen-Kostüm in der Musik-Fernsehsendung The Masked Singer (Pro Sieben) aufgetreten war und auch schon an der RTL-Sendung Dschungelcamp teilgenommen hat - allerdings wegen einer Corona-Infektion nicht ins Camp einziehen konnte, setze mit seinem neuen Album auf Gefühle, speziell auf Glücksgefühle. Enthalten sind Titel wie „Das ist unsere Zeit“ und „Ein Hoch auf das Leben“. Seinem 2019 verstorbenenen Vater widmet er das Lied „Versprochen, dass es weitergeht“.