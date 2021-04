Live und selbstgenäht aus Halle

Die Inhaberin des „LoLaLü“ verkauft ihre handgemachte Kinderkleidung in der Pandemie per Verkaufsshow über das Internet.

Halle (Saale) - Wenn Diana Lohmann und ihre Kollegin die kleinen und großen „Frottee Monster“, die farbenfrohen Schnuffeltücher oder einen der bunt gemusterten Baumwollstoffe in die Kamera halten, erinnert es fast ein bisschen an Teleshopping. Statt am Fernseher findet der Live-Verkauf ihrer selbstgenähten Baby- und Kinderkleidung allerdings im Internet statt. Da ihr Geschäft „LoLaLü“ an der Geiststraße in Halle aktuell pandemiebedingt geschlossen bleiben muss, verlagert die Inhaberin die Vorstellung ihrer Produkte und die Beratung ihrer Kunden kurzerhand auf die Social-Media-Plattform Instagram.

Der Ablauf ist ganz einfach: Diana Lohmann und ihre Mitarbeiterin bringen in ihrem Geschäft das Smartphone in Position, achten auf die richtige Beleuchtung, drapieren Stoffe und Kleider und schalten sich live. Auf Instagram kann das jeder, der dort angemeldet ist. Ihre Kunden können sich reinklicken, zuschauen, Fragen stellen und natürlich kaufen. Immer mittwochs, ab 20 Uhr, werden so etwa eine Stunde lang Stoffe oder handgenähte Kleider vorgestellt und Zuschauer beraten. „Die Nutzer kommentieren dann, wenn sie etwas kaufen wollen oder Fragen haben“, sagt Diana Lohmann.

„Es sind sowohl Stammkunden aus dem Laden als auch neue“

Inzwischen hätten schon sieben Live-Verkäufe stattgefunden. Etwa 20 Zuschauer würden die Vorstellung im Schnitt begleiten. „Es sind sowohl Stammkunden aus dem Laden als auch neue“, sagt Inhaberin Lohmann. Etwa fünf bis sechs Produkte, wie beispielsweise die Stoffe in Bio-Qualität zum Selbernähen, verkaufe sie zu Spitzenzeiten pro Liveschalte. Diana Lohmann gehe es als Inhaberin vor allem darum, sich bemerkbar zu machen und zu zeigen, dass sie für ihre Kunden weiterhin erreichbar bleibt. Dabei komme es gar nicht so sehr auf den eigentlichen Verkauf an. „Viele Leute schauen auch nur zu oder holen sich Anregungen. Jeder Kunde, der dabei ist, ist positiv“, sagt sie.

Am Anfang sei sie noch sehr aufgeregt gewesen, da ja alles neu war. Inzwischen ist die 50-Jährige aber zum richtigen Profi gewachsen: „Nach und nach haben wir das Licht verbessert, unser Sprechtempo angepasst und angefangen, mehr mit den Kunden zu kommunizieren“, sagt sie. Mittlerweile gebe es feste Orte im Laden, an denen die jeweiligen Produkte gefilmt werden. Vorgestellt wird im wöchentlichen Wechsel. „In der einen Woche geht es nur um die Stoffe und in der anderen nur um die genähten Sachen“, sagt sie.

„Wir machen so lange weiter, wie Leute zuschauen wollen“

Entstanden aus der Corona-Not heraus, kann sich Diana Lohmann auch vorstellen, die Aktion nach der Pandemie fortzuführen. „Wir machen so lange weiter, wie Leute zuschauen wollen“, sagt sie. Auch wenn sie auf die persönliche Beratung in ihrem Laden nicht verzichten wolle, habe sie an dem Live-Verkauf auf Instagram inzwischen richtig Spaß gefunden. (mz/Franz Ruch)

Der Live-Verkauf findet immer mittwochs, ab 20 Uhr, auf dem Instagram-Kanal von Diana Lohmann statt: www.instagram.com/lolalue/.