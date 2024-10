Ein 51 Jahre alter Mann ist leblos von einem Spaziergänger in der Freyburger Straße in Halle-Silberhöhe gefunden worden. Die Polizei rätselt über seinen Tod.

Schock-Fund in Halle: Männerleiche in der Silberhöhe von Spaziergänger entdeckt

In der Freyburger Straße in Halle-Silberhöhe ist die Leiche eines 51 Jahre alten Mannes gefunden worden.

Halle (Saale). - Die Leiche eines 51 Jahre alten Mannes ist am Samstagmittag in der Freyburger Straße in Silberhöhe, einem Stadtteil von Halle, gefunden worden, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt.

Demnach habe ein Spaziergänger den Toten nahe der Fernwärmerohre entdeckt. Es gebe aber bislang keine Hinweise auf eine Tötung, heißt es. Der Mann habe bereits identifiziert werden können.

Die Polizei ermittelt weiter zur Todesursache.