Laternenfest Halle 2023 am Samstag Tausende Menschen feiern bei Glasperlenspiel beim Laternenfest Halle

Auf der Peißnitzinsel in Halle läuft das Laternenfest am Samstag ohne Störungen weiter. Beide Bühnen werden wieder bespielt, nachdem das Unwetter am Freitagabend für Ausfälle gesorgt hatte. Am Samstagabend war die Band „Glasperlenspiel“ Stargast beim Laternenfest 2023.