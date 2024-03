Der Fraktionsvorsitzende der CDU will eine Auszeit. Andreas Scholtyssek tritt nicht noch einmal für den Stadtrat an.

Halle (Saale)/MZ. - Der langjährige CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Scholtyssek kandidiert in der Kommunalwahl am 9. Juni nicht erneut für den Stadtrat. Damit steht in zwei der größten Fraktionen im Stadtrat ein Wechsel an der Spitze an. Der Linken-Fraktionsvorsitzende Bodo Meerheim kandidiert zwar erneut für das Gremium, will den Chefposten aber nicht länger ausüben.