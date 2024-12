Langfinger auf dem Weihnachtsmarkt in Halle

Kriminalität in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ. - Die Polizei hat Ermittlungen wegen mehrerer Diebstähle auf dem Weihnachtsmarkt aufgenommen. So sei einem Mann am Sonnabend die Geldbörse aus der Jackentasche entwendet worden, berichtete Polizeisprecher Michael Ripke am Sonnabend. Ein weiterer Weihnachtsmarktbesucher habe festgestellt, dass ihm seine Air Pods – Kopfhörer für Handys – ebenfalls aus der Jackentasche verschwunden waren.

Einer Frau sei auf dem Weihnachtsmarkt die komplette Umhängetasche entwendet worden. Polizeibeamte fanden die Tasche später auf dem Marktplatz wieder. Das darin befindliche Münzgeld fehlte allerdings.

Im dichten Gedränge hätten Taschendiebe leichtes Spiel, sagte Ripke. Vor Ihnen schützen könne man sich, indem man Wertgegenstände entweder in Jackeninnentaschen verstaue oder Taschen eng und verschlossen vor dem Körper trage.