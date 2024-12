Seit Donnerstag gibt es Dubai-Schokolade „Made in Halle“. Zum Verkaufsstart standen die Menschen am Morgen vor der Halloren Erlebniswelt Schlange.

Halle (Saale)/MZ. - Keine andere Süßigkeit liegt gerade so sehr im Trend wie Dubai-Schokolade. Und an wohl keiner Süßigkeit scheiden sich momentan so sehr die Geister: Was für den einen nur Hype, ist für den anderen jeden Cent wert. Seit Donnerstag gibt es die Trend-Schokolade nun auch in der Halloren Erlebniswelt zu kaufen.

Trotz frostiger Temperaturen ist die Schlange der wartenden Menschen kurz vor dem Verkaufsstart um 10 Uhr auf gut 100 Meter angewachsen. Sascha Walter ist einer der Wartenden. Er verrät: „Ich bin hier, weil ich noch schokoladige Weihnachtsgeschenke brauche.“ Von dem Verkauf habe er im Internet erfahren. Und auch geschmacklich habe eine andere Dubai-Schokolade ihn bereits überzeugt.

7,99 Euro kostet eine Packung der begehrten Süßigkeit. Vorerst ist die Menge auf fünf Packungen pro Person begrenzt. Halloren ist einer der ersten großen deutschen Schokoladenhersteller, der in die Produktion von Dubai-Schokolade eingestiegen ist.