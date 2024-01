Die Verwaltung in Landsberg soll umstrukturiert werden. Dafür kauft die Stadt eine Firma ein, die die laufenden Prozesse beurteilen wird. Die Gründe dafür sind vielschichtig.

Probleme in der Struktur

Tobias Halfpap will die Verwaltung der Stadt Landsberg auf Vordermann bringen und holt sich dafür externe Hilfe.

Landsberg/MZ - Mehr als einen Monat ist es her, dass Landsbergs Bürgermeister, Tobias Halfpap (parteilos), in einer Stadtratssitzung die Probleme der Verwaltung öffentlich angesprochen hat. (MZ berichtete) Die Reaktionen darauf fielen ganz unterschiedlich aus. So habe es seitens der Bevölkerung Zuspruch gegeben, da die tatsächliche Ist-Situation angesprochen wurde, im Stadtrat und der Verwaltung waren die Reaktionen hingegen eher zwiegespalten.