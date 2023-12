Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle: Sieger-Entwurf doch weiter im Rennen

Hochschulen in Sachsen-Anhalt

Um dieses Areal geht es: In der Seebener Straße in Halle soll der Neubau für die Kunsthochschule Burg Giebichenstein errichtet werden. Doch das Projekt ist ins Stocken geraten.

Halle (Saale)/MZ. - Nach einem Ausschreibungsstopp für den geplanten Neubau der Kunsthochschule Burg Giebichenstein wollen das Land und die Burg doch weiter am Sieger-Entwurf festhalten. Der Entwurf bleibe Grundlage weiterer Gespräche zwischen Hochschulleitung und dem Land, heißt es in einer am Montag verbreiteten Mitteilung.

Mit Vertretern des Wissenschafts- und des Finanzministeriums sei vereinbart worden, Anfang kommenden Jahres Lösungen zu entwickeln, „um sowohl den besonderen Anforderungen dieses Hochschulbaus gerecht zu werden als auch eine solide Einigung für die Finanzen zu finden“.

Das Land hatte die Ausschreibung der Planungsleistungen Anfang Dezember gestoppt, weil die Preiskalkulation von 31 auf mehr als 53 Millionen Euro gestiegen war.