Kraftklub spielen ganz besonders Konzert in Halle 

Die Chemnitzer Band Kraftklub hat am Freitagabend mit mehr als 1000 Fans in Halle den Start ihres neuen Albums „Kargo“ gefeiert. Dabei bewiesen die Sachsen einmal mehr nicht nur ihre Live-Qualitäten, sondern vor allem, dass sie immer für eine Überraschung gut sind

Kraftklub live in Halle: Die Bühne war am Güterbahnhof Halle in einem Eisenbahnwaggon aufgebaut.

Halle (Saale)/DUR/slo - Mit mehr als 1000 Fans hat die Band Kraftklub am Freitagabend in Halle den Start ihres neuen Albums „Kargo“ gefeiert. Einmal mehr hatten sich die fünf Chemnitzer für das Konzert etwas Besonderes einfallen lassen. Denn noch am Freitagmorgen ahnte in Halle (fast) niemand etwas.