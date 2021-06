Auf dem Gelände des Nachwuchsfußball-Leistungszentrums in Halle ist wieder eine Fliegerbombe entdeckt worden. Diese soll am Freitag gesprengt werden.

Fundort der Bombe in Halle-Silberhöhe

Halle (Saale) - Auf dem Gelände des Nachwuchsfußball-Leistungszentrums in Halle ist am Donnerstagmittag erneut eine US-amerikansiche Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es ist mittlerweile der neunte Blindgänger seit Beginn der Tiefbauarbeiten im Herbst 2020.

Die für Donnerstag Nachmittag angesetzte Entschärfung der Fliegerbombe konnte nicht durchgeführt werden. Nach MZ-Informationen konnte die Bombe zwar bewegt werden, sie ist allerdings nicht transportfähig. Somit musste vom ursprünglichen Plan abgewichen werden, den Blindgänger außerhalb der Stadt zu bringen und dort zu sprengen.

Bombenfund in Halle: Mehrere Hundert Personen evakuiert werden

Der Blindgänger soll nun nach MZ-Informationen am Freitag um 13 Uhr vor Ort gesprengt werden. Dafür soll eine Grube gegraben und Container zum Schutz aufgestellt werden. Trotz der Maßnahmen wird ein Sperrradius von 500 Metern eingerichtet. Dafür müssen 2.600 Menschen evakuiert werden. Die Stadt will noch am Abend die betreffenden Straßen bekanntgeben. Als Unterkunft wird wieder die Turnhalle einer Grundschule dienen.



Der letzte Bombenfund auf dem Baugelände liegt gar nicht so lange zurück. Erst am 18. Mai haben Sprengmeister Udo Theilemann und Tobias Wehnert eine 75 Kilo schwere Bombe amerikanischer Bauart erfolgreich entschärft. (mz)