Kontrolle am Bahnhof Halle: 567,50 Euro bewahren Mann vor dem Gefängnis

Halle (Saale)/DUR/mad - Ein per Vollstreckungshaftbefehl gesuchter Mann ist am Montag bei einer Kontrolle der Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle mit einem ablaufenen Fahrausweis erwischt worden. Wie sich beim Abgleich der Daten mit dem polizeilichen Fahndungssystem herausstellte, lag gegen den Mann bereits seit Mai 2021 ein Vollstreckungsbefehl durch die Staatsanwaltschaft Traunstein vor, so die Mitteilung der Bundespolizei.

Der 25-Jährige hatte eine offene Geldstrafe in Höhe von insgesamt 567,50 Euro nicht beglichen. Der Mann konnte einer drohenden Ersatzhaftstrafe nur entgegehen, indem er den offenen Betrag beglich - was er letztlich auch tat. Die Beamten fertigten aufgrund des abgelaufenen Fahrausweises eine Strafanzeige wegen Betruges. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 25-Jährige die Dienststelle als freier Mann verlassen.