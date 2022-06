Konstantin Pott (FDP): Aus dem Hörsaal direkt in den Plenarsaal

Er ist 23 Jahre alt • lebt in Halle • studiert Politik- und Wirtschaftswissenschaften an der Martin-Luther-Universität • engagiert sich in der FDP-Nachwuchsorganisation „Junge Liberale“ • spielt Darts im Verein • ist Fan von Werder Bremen und dem HFC

Mit seinen 23 Jahren ist Konstantin Pott der jüngste hallesche Direktkandidat bei der Landtagswahl. Sein Alter hält ihn jedoch nicht davon ab, selbstbewusst aufzutreten. Der gebürtige Augsburger will seine Jugendlichkeit gar zu seinem Vorteil nutzen und die Perspektive der jungen Generation in die politischen Debatten einbringen. „Es sind kaum junge Menschen im Parlament vertreten. Das möchte ich ändern“, sagt er.

Aufgewachsen ist Pott in der Landeshauptstadt Magdeburg, wo er 2016 bereits für die Freien Wähler zur Landtagswahl angetreten war, aber nicht in den Landtag kam. Früher war er auch in der Kirchengemeinde aktiv. Zur FDP ist er kurz vor der Bundestagswahl 2017 über die parteinahe Jugendorganisation „Junge Liberale“ (Juli) gekommen, deren stellvertretender Landesvorsitzender er inzwischen ist. Die Julis haben ihn auch als ihren Spitzenkandidaten für die Wahl erkoren. „Ich habe schon immer gerne über Politik diskutiert“, sagt Pott. Bei den Julis habe er dann Lust bekommen, sich mehr einzubringen und selbst aktiv zu werden. „Wenn man Veränderung will, sollte man die Dinge besser machen. Das ist es, was ich versuche“, so Pott.

Aktiv ist der junge Liberale auch in Halle, wo er seit fünf Jahren lebt. Aktuell schreibt er an der Martin-Luther-Universität seine Bachelorarbeit im Fach Politik- und Wirtschaftswissenschaften. Er engagiert sich darüber hinaus in der Hochschulpolitik, leitet die liberale Hochschulgruppe und spielt in einem Darts-Verein. Außerdem arbeitet Pott als studentische Hilfskraft im Wahlkreisbüro des halleschen FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Sitta.

Dass es für ihn als FDP-Direktkandidat im Wahlkreis 38 schwer wird, in den Landtag gewählt zu werden, weiß Pott. „Ich trete an aus Überzeugung“. Das Land brauche eine starke FDP, sagt er. Was die Zukunft für ihn persönlich bereit hält, weiß Pott noch nicht. Er möchte sich Zeit lassen. „Später möchte ich gerne mal eine Familie haben, aber erstmal ist das Studium wichtig.“ Nach dem Bachelor soll zunächst ein Master-Studium folgen, Wirtschaftsinformatik in Halle ist das Ziel. (mz)