Könnte eine neue Fußgängerbrücke in den Süden von Halle kommen?

Halle (Saale)/MZ - Schon lange fordern viele Hallenser, den Bau einer weiteren Brücke über die Saale, doch bisher gab es keine konkreten Pläne. Jetzt könnte sich eine Gelegenheit bieten, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Die Stadt saniert die Fernwärmetrasse an den Passendorfer Wiesen, die auch mit einer Brücke über die Saale geführt wird.

„Wenn die Trasse einmal angefasst wird, muss dringend dafür gesorgt werden, dass an dieser Stelle die Einrichtung eines Fuß- und Radwegs mitgedacht wird“, sagt Silke Burkert, SPD-Stadträtin. Ihre Fraktion hatte bei der Stadtverwaltung angefragt, welche Pläne es gibt und welche finanziellen Möglichkeiten zur Schaffung einer Saalequerung bestehen könnten.

René Rebenstorf, Beigeordneter für Stadtentwicklung, antwortete, dass es das Ziel sei, eine durchgehende Strecke vom Hauptbahnhof bis Neustadt zu schaffen. Die Ertüchtigung der vorhandenen Rohrbrücke sei möglich. Die Stadt suche allerdings noch nach Förderprogrammen, da es sich um ein „sehr kostenintensives Projekt“ handeln würde.

„Eine mittelfristige Einordnung in den Haushaltsplan wird in Abhängigkeit von den in den nächsten Haushaltsjahren zur Verfügung stehenden Eigenmitteln parallel geprüft“ sagt der Beigeordnete weiter. Die Fernwärme-Brücke wird voraussichtlich 2023 saniert.