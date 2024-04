Anja Meinhardt schließt ihre Konditorei in der Reilstraße. Das hat nicht nur wirtschaftliche Gründe. Worauf die Konditormeisterin sich nach zehn Jahren Selbstständigkeit freut.

Konditorei in Halle schließt im Juni: Künftig keine Törtchen mehr

Törtcheneck in der Reilstraße

Halle (Saale)/MZ - Anja Meinhardt ist ein positiver Mensch. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass es ihr weniger für sich selbst als vielmehr für die Stadt leidtut, dass sie ihre Konditorei in der Reilstraße schließen wird – weil damit nun wieder ein Geschäft in Halle aufgibt. Zwar bedauert die 44-jährige Hallenserin das Aus ihres Ladens, freut sich zugleich aber auf die Veränderung in ihrem Leben.