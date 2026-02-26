Wegen Körperverletzung hat die Polizei Halle nach einem bislang unbekannten Mann gefahndet. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung konnte der mutmaßliche Schläger ermittelt werden.

Nach Schlägerei: Beschuldigter wird in Halle bei Fahndung gefunden

Die Polizei suchte nach einer Körperverletzung in Halle den Täter.

Halle (Saale). – Seit Juni 2025 suchte die Polizei in Halle nach einem unbekannten Täter. Er soll einen anderen Mann in einem Mehrfamilienhaus geschlagen haben.

Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung konnte die Polizei den Beschuldigten Ende Februar 2026 ausfindig machen. Die Suche wurde entsprechend beendet.