Suche beendet Nach Schlägerei: Beschuldigter wird in Halle bei Fahndung gefunden
Wegen Körperverletzung hat die Polizei Halle nach einem bislang unbekannten Mann gefahndet. Mit einer Öffentlichkeitsfahndung konnte der mutmaßliche Schläger ermittelt werden.
Aktualisiert: 27.02.2026, 15:55
Halle (Saale). – Seit Juni 2025 suchte die Polizei in Halle nach einem unbekannten Täter. Er soll einen anderen Mann in einem Mehrfamilienhaus geschlagen haben.
Mithilfe einer Öffentlichkeitsfahndung konnte die Polizei den Beschuldigten Ende Februar 2026 ausfindig machen. Die Suche wurde entsprechend beendet.