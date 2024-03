Halle (Saale)/DUR. - Am Mittwoch ist es gegen 6.50 Uhr im Bereich "An der Schwimmhalle" in Halle zu einer Körperverletzung gekommen, so die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen soll es in Neustadt erst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und Mitarbeitern eines Unternehmens der Stadt Halle gekommen sein. Nachdem sich der Autofahrer vom Ort entfernt hatte, erschienen laut Polizei kurze Zeit später mehrere unbekannte Personen bei den Mitarbeitern und griffen diese mit körperlicher Gewalt an.

Ein Mann sei hierdurch leicht verletzt worden. Die mutmaßlichen Täter sollen im Anschluss den Ort in unbekannte Richtung verlassen haben.

Durch das Polizeirevier Halle wurden Ermittlungen eingeleitet, die zum jetzigen Zeitpunkt andauern, heißt es.