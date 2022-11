Kneipen-Party zum 32. in der Kleinen Uli in Halle

Entspannt trotz Jubiläum: Gastronom Sascha Kluge im Café „Lilo & Werner“ gleich neben dem Kaffeeschuppen. Der feiert an diesem Freitag seinen 32. mit Live-Musik.

Halle (Saale)/MZ - Eine der ältesten halleschen Szene-Kneipen feiert an diesem Freitag ihr Jubiläum – ein etwas „krummes“ zwar, doch die Party zum 30-Jährigen fiel ausgerechnet in die Zeit von Corona und verordneter Lockdowns und musste verschoben werden. Nun aber, zwei Jahre später, kann der Kaffeeschuppen ordentlich auf die Pauke hauen. „Und das machen wir auch“, verspricht Schuppen-Chef Sascha Kluge, der zum 1. Januar 2018 die Eckkneipe in der Kleinen Uli von deren langjährigen Inhaberin Lisa Naumann übernommen hat.