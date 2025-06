Im Hof der Saline in Halle erlebte „Tod auf dem Thron – das Klosical“ seine Uraufführung. Die Autoren sind der Leipziger Tobias Künzel und der Brite Mark Underwood.

Promi am Schlagzeug

Das in Halle aufgeführte Musical ist Unterhaltung für die ganze Familie. Im Hintergrund sitzt Tobias Künzel am Schlagzeug.

Halle/MZ - Die deutsche Erstaufführung eines Musicals der besonderen Art, nur ein Vierteljahr nach der Uraufführung in London, das ist per se schon mal was für Halle! Es gibt zwar kein Programmheft dazu, aber das Werbeplakat ziert eine Karikatur von keiner geringeren als jener Elisabeth II., die für ganze Generationen der Inbegriff einer beziehungsweise der Queen schlechthin war und ist.