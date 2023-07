Klimaaktivisten blockieren Straße in Halle - Zwischenfall mit Transporter

Am Dienstagnachmittag hat eine Gruppe Klimaaktivisten die Paracelsusstraße in Halle blockiert. Kleber kam nicht zum Einsatz, aber es gab einen Zwischenfall mit einem Transporter.

Halle (Saale)/MZ - Sechs Aktivisten der Klimagruppe „Letzte Generation“ haben am Dienstagnachmittag in Halle die Paracelsusstraße blockiert. Sie klebten sich zwar nicht - wie sonst häufig - an der Straße fest, aber sie liefen mit aufgespannten Bannern in sehr langsamem Tempo über die Fahrbahnen.