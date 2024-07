Klau in HemingwayStraße Bande will Kabel in Halle stehlen: Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit Dieben

Eine Diebesbande ist in der Nacht in der Hemingwaystraße in Halle von der Polizei überrascht und verfolgt worden. Sie hatten es offenbar auf Kabel abgesehen.