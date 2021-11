Kita-Neubau für Neustadt

Halle (Saale) - Rund 500 Meter entfernt entsteht das neue Gebäude für die Kita „Onkel Uhu“ in Halle-Neustadt. Aktuell befindet sich die Einrichtung noch in der Richard-Paulick-Straße. Ab Mai 2023 sollen die Kinder jedoch in einem Neubau in der Haflingerstraße betreut werden. Am Freitagnachmittag hat die Sozialdezernentin Katharina Brederlow gemeinsam mit dem Trägerverein „Erste Kreativitätsschule Sachsen-Anhalt“ den ersten Spatenstich gesetzt.

Die Stadtverwaltung und der Kita-Träger stemmen das Projekt mit Hilfe von Bundesfördermitteln. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf etwa 12 Millionen Euro. In dem Neubau soll es Platz für 245 Krippen- und Kindergartenkinder geben. Außerdem sind 150 Plätze für Hortkinder sowie fünf Plätze für schwerstbehinderte Kinder geplant. Damit können in dem neuen Kita-Gebäude mehr Kinder als aktuell betreut werden. Vor allen die Anzahl an freien freien Plätzen für Hort-Kinder wird sich in dem Neubau erhöhen.

Die Kita „Onkel Uhu“ gibt es laut Verein bereits seit 25 Jahren. 1996 hatte die Stadt die Trägerschaft an den Verein abgegeben. Es handele sich zudem um eine der größten integrativen Kindertagesstätten in Sachsen-Anhalt. 50 Kinder mit Behinderungen können dort derzeit betreut werden. 45 Erzieher und Heilpädagogen sind beschäftigt. In seiner pädagogischen Arbeit setzt der Verein auf eine kreative Förderung. Der Träger geht davon aus, dass jedes Kind eine besondere Stärke hat, die während der Betreuung herausgefunden und gefördert werden soll.