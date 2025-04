Der frühere SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert begründet seinen überraschenden Rückzug auch mit einem Vorfall in Halle. Auch andere Politiker sprechen von einem rauer werdenden Ton in der Stadt.

Bedrohung in der Straßenbahn - SPD-Politiker Kevin Kühnert begründet Rückzug auch mit Vorfall in Halle

Halle/MZ. - Es war wohl eines von vielen. Aber dass auch ein Ereignis ausgerechnet in Halle zum überraschenden Rücktritt von Kevin Kühnert beigetragen hat, sorgt für Gesprächsstoff in der Stadt und auch in der Stadtpolitik.