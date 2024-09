Halle (Saale). - Wegen Gleisbauarbeiten der Deutschen Bahn fahren vom 25. September bis zum 15. Oktober 2024 auf der Strecke zwischen Halle und Könnern keine Züge. Das teilte das Bahnunternehmen Abellio mit.

Betroffen sind demnach der RE4 (Halle – Goslar), der RE24 (Halle – Halberstadt) sowie der RB47 (Halle – Bernburg – Magdeburg). Die Züge dieser Linien werden laut Abellio zwischen Halle und Könnern durch Busse ersetzt.

Kein Zugverkehr zwischen Halle und Könnern bis Mitte Oktober

Die Busse des Schienenersatzverkehrs fahren am Hauptbahnhof Halle am Bussteig 9 und am Bahnhof Könnern am Bussteig 5 ab. Die Abfahrtszeiten der Busse stimmen nicht mit denen der Züge überein. Die Fahrpläne des Schienenersatzverkehrs finden die Fahrgäste hier.

Abellio weist darauf hin, dass die Fahrradmitnahme in den Bussen des Schienenersatzverkehrs nur "stark eingeschränkt" möglich ist.