Halle (Saale)/MZ - In welchen Regionen in Deutschland können sich die Menschen am meisten und in welchen am wenigsten leisten? Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) untersucht. Halle zählt demnach zu den Schlusslichtern und landet auf Platz 395 von 400 untersuchten Landkreisen und Städten. Den letzten Platz belegt Offenbach am Main, während die Menschen am Starnberger See im Schnitt das meiste Geld zum Ausgeben haben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.