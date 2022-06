Katja Raab (FDP): Gebildete Menschen sind unser Rohstoff

Sie will „Hilfe zur Selbsthilfe“ in der Bildungspolitik verankern.

Sie ist 47 Jahre alt • wohnt in der Altstadt von Halle • arbeitet im Bereich „Politische Bildung“ bei der Friedrich Naumann Stiftung • ist aufgewachsen in Halle-Neustadt • lebt mit ihrem Partner zusammen • kann als Kind der 80er nicht von Depeche Mode lassen

Wo andere sich langsam und stetig von der Jugend in das Erwachsenenleben politisieren, dann eventuell einer Partei beitreten und dort vielleicht irgendwann eine Funktion übernehmen, ist Katja Raab den umgekehrten Weg gegangen: Die studierte Sozialpädagogin und gebürtige Hallenserin habe mit Politik noch nicht viel am Hut gehabt, da hat sie, noch vor ihrem Eintritt in die FDP im Jahr 2008, der damalige Gesundheits- und Sozialminister und kürzlich verstorbene Gerry Kley als seine persönliche Referentin angestellt. „Meine Liebe zu Halle war damals größer als die Liebe zur Politik“, sagt Katja Raab.