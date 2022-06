Katja Pähle (SPD): Zusammenhalt gegen rechte Populisten

Sie ist 43 Jahre alt • ist von Beruf Soziologin • lebt in Halle • ist verheiratet • hat zwei Kinder • verbringt ihre Freizeit am liebsten in ihrem Garten • hat ihren Doktortitel mit einer Forschungsarbeit über Kommunalpolitik erlangt

Politik bedeutet für sie Diskussion und Ausgleich, Demokratie vor allem Konsensbildung. Wenn Katja Pähle so von politischer Arbeit spricht, ist das keinesfalls nur Theorie, sondern mit zehn Jahren Erfahrung im Landtag gut unterfüttert. Dabei steht die promovierte Soziologin auch theoretisch auf einem festen Fundament: Sie hat sie in ihrer Doktorarbeit aufgearbeitet, was Bürgerinnen und Bürger auf lokaler Ebene von ihren Vertretern und Vertreterinnen erwarten: „Es gibt keine roten oder schwarzen Gullydeckel, die Leute wollen nur, dass es funktioniert.“ Spätestens seit sie vor fünf Jahren SPD-Fraktionsvorsitzende in Magdeburg wurde, beschäftigt sie sich mit Themen, die größer als Gullydeckel sind.