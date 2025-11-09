In Gröbers ging ein Grillabend in einer Gartenlaube im Krankenhaus zu Ende. Drei Männer erlitten eine Rauchgasvergiftung, nachdem sie einen heißen Grill in die Gartenlaube getragen hatten.

Grillabend endet in Gröbers im Krankenhaus: Drei Männer vergiften sich in Gartenlaube

Nachdem drei Männer in Gröbers ihren heißen Grill in eine Gartenlaube gestellt hatten, endeten sie mit einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus.

Gröbers. – Drei Männer in Gröbers (Saalekreis) sind nach einem Grillabend am Samstag ins Krankenhaus gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach grillten die 63- bis 64-Jährigen in einem Kleingarten einer Gartenanlage. Zum Aufheizen sei der noch heiße Grill in die Gartenlaube gestellt worden.

Grillabend in Gröbers: Drei Männer müssen ins Krankenhaus

Die drei Männer klagten anschließend über Schwindel, Kopfschmerzen, Müdigkeit und Übelkeit, so die Polizei weiter.

Der Grill sei von den Männern aus der Gartenlaube gebracht worden. Ihre Symptome hätten sich dennoch weiter verschlechtert, sodass der Rettungsdienst informiert werden musste. Sie seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gekommen.