Eines der ältesten Festivals seiner Art in Deutschland lädt noch bis zum Sonntag ein. Was das Highlight des Chortreffens ist.

Internationales Kinderchor-Festival in Halle

Die Kindersingakademie der Stadt Halle hat als Gastgeber-Chor das 40. Internationale Kinderchor-Festival in der Konzerthalle Ulrichskirche eröffnet.

Halle (Saale)/MZ. - Es gehört zu den ältesten seiner Art in Deutschland: Das Internationale Kinder- und Jugendchor-Festival „Georg Friedrich Händel“ lädt seit 1979 junge Sängerinnen und Sänger aus aller Welt nach Halle ein. In der Ulrichskirche wurde am Donnerstag die 40. Auflage durch Kulturbeigeordnete Judith Marquardt eröffnet.